女星何妤玟四月宣告離婚，結束長達8年的婚姻，不過近來傳出身邊有新的護花使者出現，對象是嘻哈團體「麻吉」前成員大隸，也是她的「前男友」，如今傳出帶對方回家共度15小時，看來又重燃愛火。

何妤玟上節目Call Out前男友談「未來可能性」，對方大器表示不介意她有過婚姻，讓在場所有人相當感動，不過她事後澄清純粹是節目效果，如今爆出新的護花使者是舊愛，也是嘻哈團體「麻吉」前成員大隸，對此她強調兩人認識12、13年，又重新聯繫上主要是離婚後諮詢心理諮商師，對方建議她能找單身可交心的朋友聊聊，十多年交情絕對存在一定的信任感，因此兩人才走得比較近，根據《ETtoday》報導，雖然她認了「大仁哥」正是大隸，但2人目前尚未交往。

不過根據《鏡週刊》報導，日前大隸載著何妤玟回到天母住處，接著便進屋待了15小時才離開，可見兩人並不只是單純好朋友，對此她強調和大隸是「彼此陪伴」的關係，但未特別定義是男女朋友，至於大隸在心中的位置，她表示「現在的他讓我感覺比較溫暖跟體貼，加上我這陣子身體較不好，所以他很照顧我，我們是老朋友」。

至於還跟前夫同住一個屋簷下是否會尷尬？她表示雖然住在同一棟樓，但兩人分居樓上、樓下，加上兩邊並沒有相通，仍舊有彼此的生活空間，小孩則是有需要她才會上樓。

(中時新聞網)