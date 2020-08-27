隨著各國旅行限制的逐步取消與市場需求增加，荷蘭皇家航空宣布將於9月1日起恢復阿姆斯特丹－台北航線客運服務，以每周4個航班營運並由波音777-300ER機型執飛。

受新冠肺炎疫情影響，荷航於今年3月中旬暫停了台北航線客運服務，只保留貨運航班，如今隨著全球各國旅行限制放寬，並觀察到市場需求增加，台北成為荷航在大中華區第4個恢復客運航線的目的地。

根據規劃，KL873每周二、三、五、日晚間8時50分從阿姆斯特丹史基浦機場出發，第二天傍晚6時35分抵達桃園國際機場；KL874每周一、三、四、六晚間8時10分從桃園國際機場出發，第二天上午6時40分抵達阿姆斯特丹史基浦機場。

自2020年9月1日起，每週四班。

法航荷航集團亞太區高級副總裁朴安東（Antoine Pussiau）表示，在這艱難時期，非常高興重啟阿姆斯特丹－台北航線的客運航班服務，透過每周執飛4個客運航班為台灣的消費者帶來更為廣泛且靈活的航班時刻選擇，公司也盡力並且採取所有相關措施，以確保旅客享有安全和安心的飛行體驗。”

荷航指出，正在逐步並謹慎地恢復歐洲與洲際航線網絡，當務之急是盡其所能為消費者帶來更多的目的地選擇，隨後荷航也將啟用大型飛機，增加航班頻率或客運運力。

(中時 )