香港女星陳自瑤(Yoyo)與無線電視台力捧小生王浩信結婚8年，育有一個女兒，而她身為人母仍注重外貌，從產後至今一直積極健身維持體態，最近工作也有好表現，出演的電視劇《那些我愛的人》收視開紅盤，她為感謝支持放送私藏的比基尼照片，讓人驚訝她平時將火辣身材藏得超好，如今更慶祝生日在放福利，曝光一系列「中門透視婚紗照」，完美水滴奶形狀無私放送。

陳自瑤在今天迎接39歲生日，而從昨天(8/26)開始，她在社群發文，感性告白這些年其實一直在試著從內而外突破自己，挖掘身上更多的可能性，這成了她婚後8年再度挑戰拍婚紗照的動機，問眾人：「有看到不一樣的我嗎？」，而這三套婚紗，也確實讓人大開眼界。

陳自瑤婚紗照前胸、後背、美腿全都露，尺度堪稱逼近走光。(取材自陳自瑤臉書)

陳自瑤這一系列慶祝生日的婚紗照，選用三套米白色系垂墜材質婚紗，乍看走的是古典風格，但卻藏著滿滿的性感心機，每一套蕾絲、雪紡紗都有著滿滿透視感，加上有些重量的布料與繡縫綴飾，雖包覆肌膚，但完美呈現她鍛鍊多時的線條，各種要素加起來，果真如她所言的是個大挑戰，尺度相當驚人。

她的第一套婚紗在荷花池拍攝，長袖設計的白紗在自然光照射下幾乎全身透明，亮點是胸前開了大V，讓陳自瑤在典雅中展現滿滿女人魅力；第二套白紗則是公主泡泡袖設計，尺度再加碼，單層雪紡紗上僅以滿滿珍珠遮掩肌膚，雖是高領，但全透光布料從鎖骨一路直下開中門，露出完美水滴奶側乳。

而最新po出也是最後一套婚紗，堪稱戰袍壓軸款，陳自瑤不僅從前胸到腰際全部挖空，身後也是全露背設計，拍照時她更拉起裙襬直到大腿根，肌膚露出來的比遮起來的部分還多，尺度近逼走光，被盛讚比年輕時候更誘人，性感無極限。

(中時新聞網)