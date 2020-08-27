莎莎、郭彥均近日主持八大綜合台《WTO姐妹會》，聊各國閨房秘密，除了探討風水觀念不同之處，也聊起各國對夢境解析。來賓楊皓如提及，記得小時候只要夢到屁股底下有馬桶，就代表尿床了，沒想到大家對這夢境解析皆異口同聲讚同，紛紛表示「有類似經驗」，莎莎忍不住自曝，5年前她做過類似夢境，「我夢到出外景去加油站上廁所，當下突然感覺身體好像有點熱熱的，人立刻驚醒，發現我竟然真的尿床」！

楊皓如還分享自己屬於「日有所思夜有所夢」類型，她透露日前就曾因看韓劇入戲太深，晚上睡覺時竟夢到老公跟其他女生在一個涼亭準備私奔，「重點是，夢裡我還很生氣地問老公：『你要離婚，小孩怎麼分？』老公還回：『沒關係，都給妳！』」憋了一肚子氣的她醒來後，正巧看到換衣服的老公，忍不住踹了對方一腳，老公滿臉疑惑不爽說：「妳有病喔，幹嘛踢我啦！」

楊皓如認為自己屬於「日有所思夜有所夢」類型。（八大提供）

新住民們也透露各地閨房禁忌與習慣，來自緬甸的思思表示，在當地假如有夫妻到家裡作客，為了避免兩人晚上「炒飯」，影響家中運勢，會禁止兩人同房；韓國人則習慣家中地板為木製地板，坦言來台灣看到磁磚地板，都會覺得像是廁所的裝潢。聊到睡覺習慣時，莎莎透露自己習慣在睡覺時一定要夾東西睡，想不到緬甸人睡覺時，卻習慣放菜刀、剪刀或別針在枕頭下，象徵驅鬼之意，特殊行徑也令眾人嘖嘖稱奇。

(中時 )