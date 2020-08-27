31歲陳姓男子前往越南學習毒咖啡包配方比例，除咖啡口味外還有哈密瓜等水果口味，返台後承租輔仁大學旁的學生套房作為掩護，每天可製毒約1000包，警方26日下午前往查緝，陳嫌一度還將警員誤認為是社區保全，上前詢問門禁磁卡問題，當場遭警方逮捕，警訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。

警方調查，陳嫌看準毒咖啡包為時下年輕人喜愛的新興毒品之一，特地前往越南學習毒咖啡包配方比例，返台後夥同22歲林姓男子一起製毒，毒品口味相當多元，有哈密瓜、水果飲料等口味。

警方在套房內查獲毒品安非他命、愷他命、卡西酮的混和毒品原料總重1510公克、毒品飲料包成品898包、總重5388公克等證物。（翻攝畫面）

新北市永和警分局獲報與刑事警察局第二大隊第二隊共組專案小組，由新北地方檢察署檢察官李宗翰指揮，26日前往陳嫌承租的學生套房查緝。

警方到場後先進入社區觀察出入動向，陳嫌反而自投羅網將警員誤認為是社區保全，上前主動告知居住門牌並詢問社區磁卡問題，警方立即一擁而上將陳嫌、林嫌逮捕。

警方在套房內查獲毒品安非他命、愷他命、卡西酮的混和毒品原料總重1510公克、毒品飲料包成品898包、總重5388公克，另外還有哈密瓜口味飲料粉末243公斤、自動化連續封口機、真空機、手機、現金7萬餘元等證物。警訊後依違反《毒品危害防制條例》將2嫌移送法辦。

永和警分局表示，鑑於近期國內因服用混和性毒品咖啡包死亡案例頻傳，查緝行動成功搗破犯嫌藏匿於學區宿舍之毒品分裝工廠，除遏止犯嫌等人重大犯行，更替校園學子掃除毒瘤，還給學生一個安全、乾淨的學習環境，後續更將持續清查上游毒品來源，除惡務盡。

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(中時 )