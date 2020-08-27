彰化縣民進黨籍美女議員張欣倩，形象清新、當選後深受選民喜愛；40歲張男卻自前年起，假稱是她親哥哥，四處借錢不還，金額從1800元到15000元不等，讓她不堪其擾，決定報警提告，彰化地院近日依詐欺取財等罪名，判處拘役60天、緩刑2年。

張欣倩指出，張姓男子是她同宗族內的遠親，實際上她與對方並不熟識，卻經常自稱是她哥哥，以此名義在外招搖撞騙、四處借錢，選前她就曾告誡對方請勿再犯，不料選後依然故我，不少親友因此向她陳情、抱怨，因此在與家族長輩討論後，決定尋法律途徑提告，盼對方自重，也對造成困擾與損失的受害民眾感到抱歉。

彰化縣美女縣議員張欣倩，從競選以來就一直飽受流言困擾，遠房同宗親戚張姓男子自稱是她親哥哥，四處招搖撞騙、借錢不還，讓她決定提告。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

根據判決書，前年10月彰化五合一大選競選期間，張男自稱是張欣倩議員的親哥哥，以車禍急需用錢等理由，向邱男、江男和簡男等人開口借錢，其中邱男因身上沒現金幸運沒受害，江男陸續讓他賒欠了1800元菸酒錢，簡男前前後後更借了他1萬5000元，最後卻都有去無回、沒有歸還。

張男坦承借錢，但辯稱從未說自己是張欣倩親哥哥，僅稱是哥哥而已，因被害人指證歷歷，審理法官不予採信；法官認為，張男詐欺行為造成被害人財產損失，因被害人不斷向張欣倩抱怨，更造成張欣倩困擾，審酌張男長期失業，事後已賠償金錢、與被害人已和解，現已找到正當職業、相當珍惜現在芭樂採收的工作，因此依違反《刑法》詐欺取財未遂判處拘役20日，另詐欺取財罪2罪，各處拘役30日。合併應執行60日、緩刑2年。

(中時 )