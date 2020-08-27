澎恰恰日前因欠債2億4千萬，無預警宣布「破產」，不過他強調自己手上還有節目，會面對不會逃避，而他主持的《話山話水話玲瓏》，也入圍本屆金鐘獎「綜藝節目獎」，今(27日)他受訪表示，現努力在做節目，更爆記者會後，有超過20位金主主動找上門。

澎恰恰借高利貸負債2.4億 謝晨彥：人急找錢智商會降低

澎恰恰錄影受訪時談到債務狀況，表示遇到了就面對，坦言說出來後，心情也更開闊，「自己掀開反而是好事」，而召開記者會後，也有好事發生，已有超過20位金主找上門，有意贊助合作，他也坦言戲是一定會再拍，但還要看時機。

澎恰恰為了拍電影、舞台劇，欠下2.4億債務，目前靠賣房還了一半，還有1.2億需償還，戶頭剩下500元的他，手上還有3個節目，因此他也開記者會，懇請債主寬限，並承諾一定會還錢，目前他也專心在主持節目。

家裡有五座金鐘獎的澎恰恰，今年憑著公視《話山話水話玲瓏》入圍綜藝節目獎，他坦言接到消息時不敢相信，但也希望最後能得獎。

(中時新聞網)