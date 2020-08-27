「馬路如虎口，停等禮讓平安過」交通事故行人死傷近3年逐年攀升，行人死亡人數4成發生在路口，新北市永和警分局長謝宗宏親自於路口面對面宣導用路人遵守「路權」觀念，推動「禮讓」及「路口慢看停」，加強車輛駕駛與行人守法習慣。

日前他轄一對情侶手牽手行走行穿線過馬路時，遭一輛左轉未減速且未禮讓行人的小貨車撞擊，女子直接被撞飛2公尺遠，後腦杓重重著地，當場血流如注倒臥在血泊中，因頭部有10公分撕裂傷，送醫後不治身亡；一對佳偶在幸福路上就此天人永隔，而貨車駕駛因違反「帝王條款」，未禮讓行走行穿線的行人，勢必將面臨嚴苛的刑罰和鉅額賠償。

新北市永和警分局長謝宗宏親自於路口面對面宣導用路人遵守「路權」觀念。（永和警分局提供）

交通部統計，全國2020年1至5月交通事故死亡人數達1221人，較去年同期增加47人，其中約有6成事故發生於路口，肇事原因以未注意車前狀況、搶越行人穿越道及行人未依規定行走穿越道為主，而交叉路口行人死傷案件更是逐年攀升，2017年有1698件，到了2019年則增加到2278件。

新北警局自9月1日起將實施為期1個月的路口大執法工作，重點項目包含汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道、行人未依標誌、標線、號誌指示穿越道路等；汽機車不停讓行人依法可處新臺幣1200元至3600元罰緩、闖紅燈可處1800元至5400元罰鍰、紅燈右轉處600元至1800元罰緩、行人未依規定走行穿線可處300元罰鍰罰緩。

此外，針對前幾天發生某警察單位告發12歲少年違規闖越馬路，遭家屬認為小題大作而於網路爆料投訴的事件，永和警方表示，去年11月份在新北市曾發生一件不幸憾事；機車騎士行駛中撞上突然闖紅燈奔跑穿越馬路的國中生，騎士在失去重心狀況下撞上路旁電線桿送醫不治，國中生雖送醫後無大礙，但年紀輕輕就要面對後續嚴重的刑、民事責任。所以，不要認為行人違規只是小事情，不會影響到別人。且取締違規只是手段，目的還是希望減少交通事故。

永和警分局也呼籲，駕駛人駕駛車輛行經路口應減速慢行並查看車輛周遭有無人車，左右轉彎行經行人穿道時應停等禮讓行人優先通行，行人也應依規定行走行人穿越道及依照標誌、標線、號誌指示穿越馬路，千萬不可逕自穿越馬路，確實遵守「路口慢看停」：「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線行人先行。期許透過宣導和大執法，讓所有駕駛、行人都能平平安安的回家。

(中時 )