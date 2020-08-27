市場研調機構TrendForce表示，疫情推升雲端及遠距需求，第二季NAND Flash量價俱揚，整體原廠營收季增6.5%；但隨著採購動能趨緩，預期第三季NAND Flash將供過於求，各類產品合約價轉跌。

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，第二季NAND Flash產業營收受惠於遠距服務與雲端需求驟增，帶動PC、Server的出貨表現，持續推升SSD需求量；然智慧型手機與消費性電子市場尚未自疫情衝擊後恢復，需求仍較前季下跌。第二季位元出貨量及平均銷售單價均較上季微幅增加約3%，帶動NAND Flash產業營收達145億美元，季增6.5%。

儘管Chromebook標案、蘋果新機與遊戲新機上市等需求挹注，然伺服器與資料中心客戶以去化半成品庫存為主，減緩採購動能，PC OEM庫存同樣充足，且對後市看法轉趨保守。

另考量到陸廠長江存儲(YMTC)市場能見度持續提升，迫使現有供應商積極擴張產能與提升產品規格，預期第三季NAND Flash將供過於求，各類產品合約價轉跌，總產值將與第二季約略持平。

隨著第三季NAND Flash價格預料走跌，恐對於記憶體模組廠威剛(3260)、宇瞻(8271)、十銓(4967)等廠的獲利空間持續受到壓縮。

NAND Flash原廠業績表現方面，龍頭三星電子(Samsung)儘管有Client與Enterprise SSD需求挹注，然疫情使智慧型手機與零售通路需求降溫，導致第二季位元出貨季減近3%，平均銷售單價上升近5%。整體NAND Flash營收達45.42億美元，相較第一季持平。另外，三星在大陸西安二期擴產的目標並未改變。

(時報資訊)