根據TPCA(台灣電路板協會)統計，台商兩岸PCB產業在2020年上半年產值達新台幣2981億(約99億美元)，較2019年上半年2882億元成長3.4%，創下歷年同期新高，由於傳統旺季到來，且上半年為正成長，預估全年預估產值可望微幅成長。

TPCA表示，受到疫情影響，PCB各產品雖受到短期負面衝擊，但台灣PCB產業第1季產值年成長仍有0.5%的表現，在各產業中表現相對突出，第2季產能恢復時，疫情卻限制多國經濟活動，導致多項終端消費需求下滑，台灣電路板產業搭上5G的順風車，產值表現仍屬前段班。

根據統計，台廠兩岸PCB產業在2020年上半年產值達新台幣2981億(約99億美元)，較2019年上半年2882億元成長3.4%，創下歷年同期新高，而台廠第2季在大陸生產比重在中國大陸復工復產之後，也從第1季的60.7%回復至約63.4%，預估2020全年產值可達新台幣6721億元。

在各類產品的部分，HDI雖然仍受到整體手機市場銷售不佳的影響，但由於5G智慧手機高度整合的特性，上半年在各大品牌將研發重心轉往5G手機之際，帶動HDI板成長率達11.3%，IC載板因高階運算晶片與高速記憶體需求持續暢望帶動ABF強勁需求，成長率也有17.2%，此外，受到整體智慧手機銷量下滑的衝擊，但同樣受惠於5G新機拉抬的還有軟板，在正負因素相互抵銷下，下半年成長率還有0.9%；軟硬結合板則因多鏡頭、電池與無線耳機等應用與智慧手機的銷量未見起色，再加上去年同期基期高以及SiP導入TWS侵蝕軟硬結合板的需求，產值於上半年出現23%大幅度的衰退；4層以上多層板雖第2季受惠於筆電需求暢旺，但受到汽車大幅衰退的影響，成長率為-1.6%。

TPCA表示，全球疫情後續控制程度持續牽動全球經濟發展走向，也左右整個終端電子產品供需發展；整體來說，電子產品全年出貨表現仍有諸多變數，短期商機仍受惠疫情0接觸(遠距)、宅經濟商機，如伺服器、筆記型& Ultra PC、遊戲機，加上美系5G新機將於下半年陸續上市，皆為台商利多因素之一。

(時報資訊)