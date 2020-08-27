臺北市立動物園近來喜事頻傳，許多物種都迎來新生寶寶。訊連科技轉投資公司「玩美移動」旗下「玩美相機(YouCam Perfect)」App，特於暑假結束前夕，與臺北市立動物園共同合作，推出 6 款包含大貓熊、歐亞水獺、馬來貘、無尾熊等四種不同物種的專屬可愛貼圖，可愛又療癒的貼圖設計，讓使用者可在臺北市立動物園開放新生寶寶會客前，利用萌系貼圖與超療癒的動物 Baby 們同框，讓新生寶寶撫慰你的生活日常！

「很高興能和臺北市立動物園聯名合作，」玩美移動總經理張華禎表示，「臺北市立動物園是目前亞洲最大的動物園，也是許多人與親朋好友度過愉快時光的共同回憶。此次合作以園內最受矚目的新生寶寶為題，結合玩美相機可愛擬真的貼圖設計，希望使用者能透過這些貼圖感受新生動物療癒人心溫暖的同時，一起保育關心野生動物。」

玩美移動與臺北市立動物園跨界聯名，推出四種可愛動物的新生寶寶貼圖。（玩美移動提供／黃慧雯台北傳真）

趁著玩美相機App與臺北市立動物園合作推出 6 款可愛動物貼圖之際，為喚起民眾對野生動物保育的關心，只要使用玩美相機中動物園聯名 baby 貼圖編輯圖片並公開分享至社群平台，玩美移動即捐助一元支持動物保育計畫，並提供動物認養卡抽獎給所有參與活動民眾！

即日起至 2020/09/30，只要使用玩美相機與臺北市立動物園聯名合作貼圖編輯圖片，至玩美移動 Facebook、玩美圈指定貼文下公開留言、 發佈 Instagram 限時動態、貼文或私訊@youcamapps.tw，每多一位朋友使用新生寶寶動物貼圖，玩美移動就會捐助一元用作支持野生動物保育計畫，並提供動物認養卡抽獎回饋所有參加活動的朋友！（「玩美彩妝」 可於 App Store 和 Google Play 免費下載 「玩美相機」可於 App Store 和 Google Play 免費下載）。

(科技)