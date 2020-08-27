受西南氣流影響，台南地區連兩日大雨，但雨都下在平地沿海，曾文水庫集水區26、27日累計降雨量不到50毫米，水庫蓄水量增加僅2％。不過，原本蓄水率就有97％的南化水庫，兩天來累計雨量已近有50毫米，水庫12點20分滿庫，13點開始溢流。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，受西南氣流往北移影響，今日曾文水庫集水區雨量稍增，截至下午1點，13小時降雨量已有36.5毫米，兩日來水庫進帳約有400萬噸進帳。

以民生用水為主的南化水庫，原本就保持96、97％蓄水率，近兩日來集水區也下了近50毫米雨量，水量已接近滿庫，為了讓溢流水量加大，把下游堆積泥砂沖走，南水局再從甲仙攔河堰引入40cms水量（立方公尺／秒），下午13點開始溢流。

去年因為夏日雨量豐沛，南化水庫6月14日就滿庫開始溢流。管理所也呼籲下游居民，不要於水庫自然溢洪時間接近或進入河道行水區。

(中時 )