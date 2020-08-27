台股每回要攻抵萬三大關時，冷不防總有利空消息適時出現，如上周台股一度單日大跌逾600點，有大陸軍事演習來亂，今則盤中一度觸12960點之際，市場又因解放軍向南海發射導彈向美嗆聲之變數，而向下急殺，震盪走低，終場跌破12800點，使攻堅萬三關卡仍功虧一簣。

在大陸與美互嗆，升高地緣軍事對峙風險下，使包括台股在內亞洲地區主要股市如日、韓、香港及新加坡等，都臉色鐵青。不過，台積電仍力守榮面，而面板雙虎友達、群創則因基本面轉機誘因，雙雙爆量大漲，加上南亞科、和碩、中華電、統一與華航等，也站在多方，使盤勢拉回未如想像中嚴重。

周四表現不佳的重量級集團股，包括國泰金、富邦金、鴻海、中鋼、兆豐金、中信金、長榮航、日月光投控、聯電、廣達、台塑四寶、台泥、仁寶、亞泥、長榮、遠東新、聯發科、台達電及第一金等。

在法人、大股東與主力群逢高酌量調節下，大盤開高震盪走低，盤中12900點得而復失，加權股價指數收盤報跌35.98點，為12797.31點，單日跌幅0.28%，成交2158.34億元。

櫃買市場方面，短線紡纖、化學、營建與觀光等類拉回，但生技、電子、鋼鐵、電機與航運等類股力挺多方，只是追價意願相對薄弱。

例如細分電子族群，包括半導體、電腦與網通等表現弱勢，唯零組件、電通、資服及光電等站在多方，係支撐電子類股指數力守榮面主因。盤勢終場係小漲0.11%，報165.81點，成交616.82億元。

上市、櫃表現較佳股票，包括大毅、禾伸堂、穩懋、玉晶光、尼克森、亞德客-KY、宜鼎、弘塑、合晶、金像電、超眾、中裕、貿聯-KY、美食-KY、嘉澤、環球晶、晶電、上緯投控、大江、光洋科與生華科，多具基本面或轉機題材，顯示法人等市場大戶仍強勢作價，無所畏懼，對維繫多頭能量具正向。

業內人士指出，今小幅拉回並未爆出巨量，而且不少股票抗跌韌性轉強，對盤勢蓄勢再攻萬三大關具正面效益，只要短期國際消息變數如中美關係不再惡化、新冠疫情在大部分地區持續受控等，則第四季迎向報復性景氣復甦不宜看淡，台股波段行情仍審慎樂觀。

(工商 )