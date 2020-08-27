美味的葡萄，居然也成了殺人利器？羅馬尼亞一對年僅3歲與18個月大的小兄弟，只是因為吃了媽媽在院子摘下的葡萄，竟在24小時後陸續陷入昏迷，雙側瞳孔擴散，送醫後仍不幸因為有機磷中毒身亡。警方調查發現，這兩位男童的死因，與沾黏在葡萄上的殺蟲劑有關，目前正在調查是誰噴灑殺蟲劑，及該款殺蟲劑濃度是否過高或不合法。

據澳洲媒體《7News》報導，位在羅馬尼亞東北部地區的一個家庭，媽媽羅克薩娜（Roxana Bughius）於本月21日從院子裡，摘下新鮮的葡萄，想給家裡的兩個小寶貝享用。其中18個月大的男童，在吃完媽媽給的葡萄後，第一個出現不是異狀昏倒，接著換3歲哥哥也跟著生病。母親羅克薩娜（Roxana Bughius）表示，兩個孩子在吃完葡萄後24小時，她發現到孩子們的身體不太對勁，緊急打電話求救，但最後這對小兄弟，仍不幸身亡。

急救人員表示，年紀最小的弟弟，是先接受45分鐘的心肺復甦急救，但仍不治死亡；另外一名3歲男童則是陷入昏迷，雙側瞳孔擴散被送往醫院，後來在醫院身亡。而兩名男童的母親十分傷心，面對媒體只難過表示「我什麼都不知道」，目前全案交由當地警方調查中。

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(中時新聞網)