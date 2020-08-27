小甜甜27日錄衛視中文台《一袋女王》，她與金剛擁有多年好交情，談到金剛與小嫻在墾丁傳出戀情一事，她笑說：「我蠻替他開心，他在台灣工作沒有很多，大多在香港，前陣子一直叫我陪他去墾丁，結果有天他說：『小嫻也下來墾丁了，我們有共同認識衝浪好友。』我還說：『你們彼此都是單身，搞不好有機會。』他當時還覺得順其自然。」她笑稱過去與小嫻一起主持《綜藝大贏家》時，金剛就講過對方是女神。

小甜甜表示：「小嫻在《焦糖美人兒》時，金剛一直覺得她超正，連她擦黑色、螢光指甲油，都覺得很美，我想說學一下，被他問說：『妳中毒喔！』」至於是否和新男友與金剛、小嫻一起到墾丁約會，她笑回：「他們大部分時間都在海裡，我可能沒辦法，我們兄弟這麼久，確實蠻為他感到開心，他說現在順其自然，兩人在一起開心、珍惜當下，而且又跟昔日女神，小嫻是個很正能量的人，重點是她是金剛的女神，可以跟女神交往很幸福，真的圓夢。」

小甜甜看到新聞才知道，當下傳訊問金剛，還叫他感謝她「預言」，「他說還是要介紹一些墾丁小開給我？但照片臉糊又背面，還說想看正面自己下來墾丁。」至於跟男友如何慶祝七夕，她笑說：「沒有特別過節，身體健康最重要。」

(中時 )