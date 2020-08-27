林濁水要國民黨加油 制衡力量不見不是好事 14:392020/08/27 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林濁水要國民黨加油，制衡力量不見不是好事。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨前立委林濁水今在臉書對國民黨喊話，「加把油吧，百年大黨」；台灣政黨的制衡力量不見了，不是好事。 林濁水指出，「挺韓人士衷心讚韓國瑜：他出來助選，多了3個市議員的選票」。厲害了，原來韓的價值有3個議員之多！怎麼可以輕視。 但他表示，無論如何，加把油吧，百年大黨，向在高雄只想往鞏固三席議員選票方向靠？台灣政黨的制衡力量不見了，不是好事。 (中時 ) #林濁水 #好事 #力量 #民進黨 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江啟臣護憲 不容五權變三權 04:102020/08/27 政治要聞 逆風作戰 藍軍存活調養再談壯大 04:102020/08/27 政治要聞 宜蘭仁和里長補選 遺孀戰綠營新秀 04:102020/08/27 地方新聞 談蔣萬安為市長選舉暖身 「對手」羅智強：推公投綁大選更重要 09:532020/08/27 政治 爭價格透明 雲林成立蛋雞產銷班 04:102020/08/27 地方新聞 人生被暫停 大明渺小無助 04:102020/08/27 兩岸新聞 國民黨提案黨主席不能參選總統 江啟臣：尊重提案 12:022020/08/27 政治 短評／兩岸好 美中才會好 04:102020/08/27 時論廣場 全台政治人物大評比 盧秀燕成藍營一姊：更關心中部七縣市的議題 12:422020/08/27 政治 中華大健康服務促進協會 看見自己的責任 04:102020/08/27 醫藥健康 政治熱門新聞 韓國瑜不在高雄就變了？一張淹水圖韓粉全驚呆 高市府回應了 - 政治 影》高雄淹大水 60秒震撼影片曝光 在地人喊5字 - 政治 美國會為台灣出兵？陸學者斷言：關鍵在第一道線 - 政治 台海開戰台灣能守多久？前空軍教官：「1情況」恐撐不了兩天 - 政治 高雄淹水引韓國瑜「清水溝」政績爭論 陳其邁神色微變畫面曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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