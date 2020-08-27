民進黨前立委林濁水今在臉書對國民黨喊話，「加把油吧，百年大黨」；台灣政黨的制衡力量不見了，不是好事。

林濁水指出，「挺韓人士衷心讚韓國瑜：他出來助選，多了3個市議員的選票」。厲害了，原來韓的價值有3個議員之多！怎麼可以輕視。

但他表示，無論如何，加把油吧，百年大黨，向在高雄只想往鞏固三席議員選票方向靠？台灣政黨的制衡力量不見了，不是好事。

(中時 )