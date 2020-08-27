秋冬進入流感季，如何區分新冠或流感，可從症狀順序作初步判斷。(製圖/中時新聞網)

新冠肺炎疫情全球持續發燒，國內專家示警，時序進入秋冬，一旦流感和新冠肺炎齊來，防疫將更為棘手。不過，最近新研究發現，新冠和流感的症狀出現順序不同，這有助於初步判斷兩者的差別。

新冠肺炎最新研究顯示，新冠病毒和人們較有經驗的流感相較，在症狀的出現順序上有所不同。新冠肺炎發病時會先發燒，然後咳嗽和肌肉痠痛，再伴隨噁心和腹瀉。

研究者認為，儘管新冠肺炎的症狀並不獨特，但其症狀出現的順序與其他呼吸道病毒不同，此發現有助區分新病例，從而抑制疾病的傳播。

此研究是從世界衛生組織（WHO）資料庫取樣，分析中國大陸超過5500新冠確診個案，將其發病的症狀順序與美國密西根大學提供的數千例流感，和來自加拿大多倫多的SARS案例，以及來自韓國的MERS案例作為比較。

研究者指出，一般流感是先出現咳嗽然後發燒，但MERS和SARS初始症狀和新冠肺炎症狀相似，但下腸道通常會先受影響，導致腹瀉，然後感到噁和嘔吐。

南加大生物學研究成員Joseph Larsen分析，「症狀的發病順序至為重要，能預知不同呼吸道疾病的症狀順序，有助於醫師面對疑似新冠病例時，更快幫助確診，同時讓病患受到較好的治療。」尤其入冬後新冠與流感共同出現，兩者症狀相似，如何快速分辨格外重要。

研究團隊表示，新冠比流感更具傳染性，並且易於群聚爆發。如果能夠用症狀出現的順序，初步判斷疾病，將能在疾病傳播之前，更快區別和隔離病人。

(中時新聞網)