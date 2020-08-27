92歲張阿嬤與86歲老公互餵富貴糕。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善也到場祝福老夫老妻。（周麗蘭攝）

現年92歲的張姓老婦是50幾年前最早嫁來台灣的印尼外配，當年被仲介以「來台灣工作」慫恿來台，來台才知是要結婚而落地生根，50多年來沒再回印尼過，也忘了家在哪，華山基金會今（27日）為張婦與其夫慶祝鑽石婚，藝人許效舜、江宏恩、縣長張麗善等人也到場祝福。

住在古坑鄉的張姓老婦很少開口說話，曾被誤以為不會講話，可能是50多年前糊里糊塗來台，又莫名其妙出嫁，她的台語帶著濃濃鄉音，溝通困難而不愛講話。

5年前張婦的丈夫腦部開刀，無固定經濟來源，華山基金會開始到宅關懷，把夫妻倆帶入華山大家庭，每年有2次機會郊遊，張婦慢慢打開心房，談及自己從印尼被「騙」來台，家庭經濟不佳，50年來沒回娘家過，早已失去聯絡。

基金會古坑愛心天使站長徐彩玲說，張阿嬤膝下無子女，不太講印尼的事，現在連印尼家鄉地名都講不清，不過夫妻倆感情好，80多歲老公生病都還是她在照顧。

華山基金會今（27日）幫張阿嬤和老公慶祝鑽石婚，老公象徵性幫她戴上頭紗的髮箍，互餵富貴糕。

台灣閃亮之星棒球隊代表許效舜、江宏恩到場祝福，江宏恩的阿嬤也是印尼外配。

華山基金會表示，「愛老人明星公益棒球賽」連續舉辦四年，今年因疫情包括棒球賽、春秋季郊遊都暫停，張阿嬤問及好久沒出去玩，因此幫她辦鑽石婚慶祝熱鬧一下，也彌補她草草結婚的遺憾。

華山基金會今年服務經費募集不易，捐款大幅度下滑，呼籲社會各界支持愛老人計畫每月1250元，也可捐贈中秋關懷禮每分350元，或可購買愛心文旦禮盒一箱600元、爆米花一桶150元。雲林縣愛心專線（05）5518925。

(中時 )