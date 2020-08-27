萬人血清抗體調查今天上午在台大舉行報告，媒體也守在縣府等候縣長王惠美回應，王惠美下午1點50分出面表示，大家回歸專業，今天報告大家都聽得非常清楚，彰化是非常安全的，歡迎大家來彰化玩。

此外，王惠美宣布，3月彰化也已超前部署，增購3萬3000劑肺炎鏈球菌疫苗， 呼籲鄉親10月5日來打流感疫苗。最後，這段時間辛苦了，謝謝大家。

對於媒體詢問，是否兌現之前講過「你會負責任到底？」王惠美說，「我們有任何的問題嗎？政風調查，第一階段是沒有什麼缺失的，然後第二階段我們還在靜候調查」。

「這次只是期中報告，是否支持萬人血清抗體做到底？」，王惠美表示，今天學者專家都講得很清楚，最主要是希望透過這項檢驗，來做相關學術研究，如果學術界願意做，彰化縣政府也會配合。

「現在都說三方大和解，縣長覺得是和解，還是喬好？」王惠美準備離開，媒體再次大聲問話，王惠美轉頭，拱手向大家致意，高呼「中央地方防疫一條心」後迅速離開。

(中時 )