失智症伴隨高齡化社會盛行，台灣8年前統計65歲失智患者即有13萬人，逐年增多，台南市立安南醫院迎戰失智症醫療照護需求，引進「類澱粉蛋白正子造影」設備，輔助醫師判別病情。

安南醫院神經內科林義濱醫師表示，失智症患者通常會有記憶障礙，不過忘記某些事或某些人不一定代表就是罹患失智症。必須經由專業醫師一系列嚴謹測試及檢查後才能斷定是否罹患失智症。

台南市立安南醫院引進「類澱粉蛋白正子造影」，可輔助神經內科醫師判斷失智症患者腦中類澱粉斑塊的分布狀況，結果為陽性代表患者有呈現阿茲海默症特性; 若為陰性，醫師可能研判是其他病因。這項檢查需自費，每次5萬元。

台灣失智症人口隨著老年人口增加逐年成長，衛福部近年卻計畫縮減失智症共照預算，醫界認為與健保大餅有限相關，在公部門資源有限情況下，各家醫院開始投入失智醫療照護成本，迎戰失智症患者的醫療需求。

林義濱表示，失智症逐漸成為每個患者家庭的夢饜，政府對失智症照護資源，在醫療跟社福的界線上應區分更明確，失智症在醫療端方面，約3成方面可藥物治療，其餘7成則靠社福長照端，這方面政策預算縮減，只能透過立委與主管機關討論對策。

(中時 )