1毫瓦(mW)以下無線遙控器解除管制！NCC委員會議26日審議通過「應經核准之電信管制射頻器材」項目草案，鬆綁最大射頻輸出功率1毫瓦以下無線遙控器管制，主要包括汽車、電視、冷氣等遙控器都不再列管。

至於藍牙、Zigbee、NFC等10毫瓦(mW)以下，包括藍牙耳機、滑鼠、鍵盤、喇叭、血壓血糖機、溫度感應器、門窗感應器、智慧插座、智慧開關，NFC應用的門禁管制、車票與門票、行動支付等讀卡機，仍未納入解禁範圍。

NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，10毫瓦以下的藍牙、Zigbee、NFC產品，將在兼顧電波秩序及資安前提下，比照歐美研議可行的SDoC(Supplier’s Declaration of Conformity，供應商的符合性聲明)截管方法。

翁柏宗指出，現行無線射頻器材管制沿襲「警總時代」，「什麼都要管」，但在「電信管理法」7月1日正式施行後，射頻器材除法律另有規定外，得自由流通使用。

NCC表示，因應物聯網及行動通訊科技發展日新月異，為促進產業發展，加上無線遙控器已發展數十年，相關技術成熟穩定，具短距離、短時間發射特性，經量測及評估造成電波干擾情況微乎其微，因此針對最大射頻輸出功率1毫瓦以下無線遙控器解除管制。

但這次納入鬆綁管制的器材，仍需符合低功率射頻器材技術規範，如發生干擾，NCC仍可透過後市場管理機制，要求製造商或進口商下架、回收器材，並限制或禁止器材使用。

NCC北區監理處簡任技正楊朝棟表示，2019年1毫瓦以下送檢定的就有6,100多件，每一件射頻器材需花2～3周完成檢定、每件費用2～3萬元，放寬管制後，對民眾而言或許感受並不明顯，但對於促進產業發展及激勵產業創新會有一定助益。

(工商 )