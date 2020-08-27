由總太地產攜手國賓影城、砸3億元重金打造的「總太國賓影城」（台中忠孝國賓影城），今(27)日於南區忠孝商圈熱鬧開幕，同時宣告國賓影城正式插旗中台灣，也是總太地產首度跨足娛樂性商用不動產。

事實上，近年在地建商紛紛轉攻投資副業，包括大毅、順天、豐邑等，不僅增加收益，更進一步提升品牌價值。

「總太國賓影城」位於老字號忠孝夜市內，規劃1-2樓為商場、3-6樓共12個影廳，是國賓影城進軍中台灣的第一個據點，27日開幕正巧搭上今年暑假唯一大片《天能》上映，加上影城推出「100元看片」及藝fun券優惠，成功吸引大批人潮。

看好未來營運，業者強調：「後續也會規劃小眾電影、舉辦影展或單元式主題放映，提高在地娛樂性勢必增加來客，帶動周邊攤商實質經濟效益，創造商圈共榮！」

深耕台中房地產市場多年的總太地產，5年前以1.6億元標下忠孝路70年地上權案，土地分區為「商一」；歷經長時間審慎評估後，最終和國賓影城達成共識，攜手斥資3億元打造「總太國賓影城」，成為總太地產拓展商場版圖的第一步。

針對區域發展，總太地產董事長翁毓羚指出，忠孝商圈機能完善，且鄰近中興大學及多間高中，串聯至台中文化創意產業園區可形成藝文產業鏈，深具發展潛力。

面對門口攤販問題，她則表示：「忠孝夜市是難得的老夜市，我們退縮一樓空間，以不影響攤商做為營運原則，期待能創造彼此的經濟價值，達到產業共好的經營模式。」

(工商 )