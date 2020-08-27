KKBOX攜手中華電信5G舉辦虛擬演唱會，繼畢書盡日前開唱打響第一砲，28日第二場「HyperLIVE 2020: Better Summer」線上演唱會，將等輪番開唱，以琅琅上口的抓耳旋律輔以強烈衝擊的洗腦重拍，抓住當今Z世代胃口，並依照每個歌手與歌曲的氛圍打造深具未來感的「賽博龐克城市」虛擬舞台，結合各式VR特效與改變歌手與場景比例的「蟻人視角」變化，將帶給大家難忘的線上派對。

「HyperLIVE 2020: Better Summer」 VR演唱會斥資破千萬製作，有別於i畢書盡的異星漂流感，主辦單位為藝人量身打造未來感十足的「賽博龐克城市」虛擬實境，融合復古遊戲場、霓虹街燈、酒吧、廢棄大樓等，大玩特效和蟻人視角；其中，陳芳語將腳踩三吋高跟鞋，率6人舞群跳新歌〈9 Million〉，錄製當天碰巧遇到六級大地震，她卻渾然不覺：「可能我的鞋又高又厚，所以當下真的沒有感覺到地震！」陳芳語看到大家反應後開始納悶而緊張，但從頭到尾卻沒有「被搖到」，自己也覺得太妙，笑稱鞋子有防震功能；由於此次演出是接力輪番演出，所有歌手展現向心力，不論是誰表演，其他人都在台下打氣，而吳卓源也和婁峻碩首度合作，甜蜜對唱〈七十億分之一加一〉。

「HyperLIVE 2020: Better Summer」線上演唱會28日舉辦。（KKBOX提供）

「HyperLIVE 2020: Better Summer」線上演唱會28日舉辦。（KKBOX提供）

(中時 )