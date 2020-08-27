網友稱胡歌、楊冪要官宣結婚。（圖／翻攝自微博）

胡歌過去認和楊冪關係親近。（圖／翻攝自微博）

人氣女王楊冪與劉愷威兩年前宣布4年婚姻畫下句點，近來楊冪頻傳和小2歲的魏大勛密戀，兩人被拍到同進飯店，最近還傳在橫店同居，當事人沒回應。近日卻有傳言說楊冪真命天子另有其人，是曾和她合拍《仙劍奇俠傳》的男神胡歌，還傳兩人七夕要宣布婚訊，但佳節已過無消息，可證只是烏龍一場。

楊冪2014年帶球嫁給劉愷威，兩人婚後生下一女小糯米，夫妻倆婚後不常同框，因此常被唱衰感情生變，劉愷威還一度被爆和同劇女星過從甚密，當時楊冪強調「相信愷威」，沒想到兩年前拋出震撼彈承認簽字離婚，但強調仍會以親人身分共同扶養孩子，也會以朋友關係祝福彼此未來。

去年8月有人直擊楊冪和魏大勛穿情侶鞋看展，但男方形容兩人只是好友，接著又傳出情變、復合，新近況則是兩人被拍疑在橫店同居，沒想到最近有人在網上放話，指一名「離過婚的人氣女頂流」和前同事舊情復燃要結婚了。

爆料文中直接點名「枯死多年的『胡楊』生出了新芽」，暗指男女主角是胡歌、楊冪，兩人過去合作《仙劍奇俠傳》傳過假戲真做，胡歌也承認圈內同齡女星比較投緣的就是楊冪，而楊冪近來忙分享拍攝新劇《斛珠夫人》，七夕已過，傳說中的婚訊也沒出現，應只是虛假爆料。

(中時新聞網)