美國好萊塢男星布萊德彼特(Brad Pitt)自2016年與女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）離婚後，屢傳與前妻珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)達成和解有機會復合，但近日又傳出56歲的他與27歲的德國辣模陷入熱戀，甚至動用私人飛機接送女方，引發話題。

布萊德彼特與安潔莉娜裘莉過去因合作《史密斯任務》擦出愛的火花，小布不惜為了裘莉與前妻珍妮佛·安妮斯頓離婚，雖當時他矢口否認因外遇而離婚，裘莉後來接受專訪時改口承認兩人是在電影拍攝期間熱烈，但他們並沒有因此立即結婚，反而拖了7年，也生了3個孩子才在2014年於法國結婚。

在 Instagram 查看這則貼文 مورد علاقه هاتو اینجا پیدا کن（@movies_sws）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 3 日 上午 1:00 張貼

但沒想到婚姻只維持短短2年便在2016年9月申請離婚，之後進度緩慢兩人只在法律上恢復單身狀態，但孩子們監護權及財產分割都尚未確定。而她們雖多次傳出復合，甚至小布還與前妻珍妮佛在公開活動上來個「世紀大復合」，但最後都沒被證實。

在 Instagram 查看這則貼文 @wine90s 分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 26 日 下午 7:02 張貼

近日，小布又被外媒爆出有了新對象，而且對方是為小29歲的德國辣模妮可波特拉斯基(Nicole Poturalski)，今年只有27歲的她據說頗受小布的疼愛，不僅動用私人飛機帶女方去法國南部渡假，小布還絲毫不管狗仔跟蹤，大方在眾人面前曬恩愛，如同年輕男女熱戀般熱情。而女方的樣貌也遭到起底，她不但身材纖細火辣，性感的藍眼與厚唇都與裘莉有幾分相似，但先前已傳出太多假消息，所以這次的消息一出讓不少人想問「小布這次是認真的嗎？」。

在 Instagram 查看這則貼文 Nico（@nico.potur）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 14 日 上午 1:16 張貼

(中時新聞網)