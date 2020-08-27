台積電(2330)獨撐，鴻海(2317)、大立光(3008)、台塑集團、中鋼(2002)及金融股等大型股修正，指數開高走低，終場以12797.31點作收，下跌35.98點，跌幅0.28％，成交金額2158.34億元。

分析師指出，美股持續創高，為台股這周對多頭帶來有利氣氛，收復8月20日的長黑K線。不過，8月的走勢，大盤呈現價漲量縮、價跌量增的成交量，而且在這周反彈過程中，量能一路萎縮，今天開高走低收黑K，成交金額則是這周首次突破2000億元，量價結構欠佳。

在法人部分，本周買賣超不明顯，尤其近期外資在現貨市場未明顯加碼，雖然盤面仍由多方掌控，但1萬3000點連續挑戰多次未成，並在高檔附近出現兩次3000多億元史上大量。因而指數在面臨高檔反壓，且法人態度觀望，多頭氣氛短線仍恐被壓抑，量能、指標、法人態度能否再轉為對多方有利，為後續觀盤重心。

櫃買指數近期走勢與大盤類似，連續彈升四個交易日後今天開高後，收盤漲幅收斂，終場以165.81點作收，上漲0.18點，漲幅0.1％，成交金額616.82億元。

(時報資訊)