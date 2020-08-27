媒體報導，才上任不到百日的抖音執行長梅爾（Kevin Mayer）已經辭職。

梅爾在致員工的信函中宣布辭職的決定，他表示：「近幾周來，由於政治環境出現了急劇的變化，我對於公司進行結構變革需要什麼，以及我所擔任之國際職務的意義為何，做了深刻的反思。在此背景下，以及因為我們預期很快將達成一項決議，在此沈重地向大家宣布，我已經決定離開公司」。梅爾6月1日才離開迪士尼，並加入抖音。

迫於川普政府的施壓，抖音正被迫出售美國業務。川普主張這家母公司為中國科技公司字節跳動、在美國擁有上億用戶的熱門短片分享軟體，對美國國家安全構成威脅。不過抖音始終否認這些指控，並指其美國用戶的數據就儲存於美國國內，而備份資料則存放在新加坡。抖音已在本周一控告美國政府剝奪正當程序，這項訴訟案可能延緩川普設下之9月15日以前必須出售抖音美國業務的禁令。

另有消息指出，英國也考慮限制海外版抖音在當地的業務擴張，但不會阻止抖音將總部遷至倫敦的決定。目前以英相幕僚長李斯特（Eddie Lister）為首的審查小組雖然認為抖音造成的國安威脅不如華為，但仍有可能建議政府阻止抖音將用戶數據轉移到國外。

(時報資訊)