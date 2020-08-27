受到白俄羅斯總統選舉舞弊案，引發社會動盪，接連爆發大規模示威，波及至當地全球最大的鉀肥生產商，白羅斯鉀肥公司罷工導致生產停擺，而白羅斯為全球第二大鉀肥出口國，預料恐造成主要肥料供應國中國和印度受到衝擊。

據了解，白羅斯鉀肥公司每個月生產100萬噸鉀肥，且占全球每月消費量的18%，因國際鉀肥市場吃緊，目前大陸鉀肥市場延續持穩走勢，而硫酸鉀貨源趨緊，部分地區價格有所調漲，預期未來幾週硫酸鉀價格有機會持續上漲。(商品行情網)

(時報資訊)