《商情》白俄大停工 恐衝擊全球鉀肥供給 14:322020/08/27 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到白俄羅斯總統選舉舞弊案，引發社會動盪，接連爆發大規模示威，波及至當地全球最大的鉀肥生產商，白羅斯鉀肥公司罷工導致生產停擺，而白羅斯為全球第二大鉀肥出口國，預料恐造成主要肥料供應國中國和印度受到衝擊。 據了解，白羅斯鉀肥公司每個月生產100萬噸鉀肥，且占全球每月消費量的18%，因國際鉀肥市場吃緊，目前大陸鉀肥市場延續持穩走勢，而硫酸鉀貨源趨緊，部分地區價格有所調漲，預期未來幾週硫酸鉀價格有機會持續上漲。(商品行情網) (時報資訊) #全球 #鉀肥 #白羅斯 #生產 #硫酸鉀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸掀囤糧之亂 農業部忙降火 04:102020/08/27 焦點新聞 華碩ZenFone 7雙機 全球首發 04:102020/08/27 產業．科技 《熱門族群》法人回補 記憶體族群底部墊高 10:512020/08/27 財經 數據慘、股市卻創高 經濟學家：美股走勢太盲目 13:442020/08/27 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 04:102020/08/27 財經要聞 《商情》供給緊張擔憂 東京天然橡膠續強 10:172020/08/27 財經 證交所攜安永 剖析TCFD實務 04:102020/08/27 全球財經 民進黨為何封殺淘寶 背後黑手曝光 學者憂大陸恐出殺手鐧 09:372020/08/27 政治 交大研發可撓式軟性PPG感測貼片 全球首創 04:102020/08/27 產業特刊 1分鐘讀財經》華為新禁令重創半導體 SEMI疾呼寬限120天 08:102020/08/27 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 - 財經要聞 - 工商時報 你禁我晶片 我斷你抗生素 大陸學者點出反擊美國之道 - 財經 台積電亮出2奈米5年內勝負已定 死敵挖牆角戰術遭截斷 - 財經 買台積電股票真能不賠反賺嗎 內行3字神解：零風險 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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