澎恰恰月初召開記者會宣布破產，負債超過上億，他仍在主持崗位上努力還債，他所主持的公視《話山話水話玲瓏》昨入圍第55屆金鐘獎「綜藝節目獎」。澎恰恰今（27日）錄影受訪表示覺得不可思議，對於得獎不抱太大希望，也透露記者會後，收到很多朋友的慰問及捐款，更有20多位金主想找他拍戲，還債計畫露出曙光。

見過大風大浪的澎恰恰，今堆滿笑意進棚錄影，問及記者會至今的心情？他說，「心情不能不好，進攝影棚就做該做的事，不用擔心，這麼老了可以調配心情，現在就是面對面，正常工作，也謝謝大家願意給我機會處理」。

澎恰恰上一次拿金鐘是6年前《超級夜總會》，今年《話山話水話玲瓏》入圍，雖然不是入圍個人獎，但此節目算是他手把手企劃出來的，「公視很支持我，做節目時，我想要探討台語歌曲，第一次審帶也就通過了，把真正台語的美麗、漂亮可以透過正式節目傳達，很難得在娛樂當中還有教育意義，講了6年有了」。對於弟子許效舜也入圍，澎恰恰不僅沒恭喜，反而說，「如果能在同個獎項師徒對打就好了，因為沒遇過，能夠打一下也蠻不錯」。

家裡已有5座金鐘獎的他，但都是綜藝類，澎恰恰坦言蠻想拿戲劇類，「不管是目前還是幕後，去年我有入圍迷你劇最佳編劇獎，但沒人注意到，去年若拿到就能跳脫主持獎，今年跟金馬是無緣了」還喊話公視，「希望有機會可以演一下」。最後透露有人要投資他拍戲，至於時機點，要看疫情嚴重性，問及出資者人數，澎恰恰大方表示約20幾個。

(中時 )