立法院下會期將展開修憲大戰，國民黨中央已啟動修憲小組討論方向，由於修憲茲事體大，黨籍立委李貴敏日前邀集重量級憲政專家，將於下周二在黨中央舉行座談會，共同為修憲把脈，黨主席江啟臣與立法院黨團總召林為洲都將出席。

這場座談會邀集前司法院副院長蘇永欽、前大法官陳春山、理律法律事務所律師李念祖、前監委李復甸、政大法律系副教授廖元豪等人齊聚一堂，各自就修憲議題發表見解。

籌備國民黨修憲座談會的國民黨立委李貴敏說，立法院將於下會期成立修憲委員會，近日各界對修憲各有看法，但她覺得應先聆聽專家學者的意見後，再決定修憲方向，而非先射箭再畫靶，如同讓醫生把脈才能診斷疾病，而非先斷定有毛病再找醫生。

李貴敏表示，憲政改革對台灣是很重大的事情，這跟修法不同，修法修錯了下次可再更改，但修憲茲事體大，且提案門檻高，還要交付公民複決，應該謹慎面對。

李貴敏預告，立法院9月開議後，將根據不同修憲主題，召開多場辯論會，由於修憲費用成本高，至少要讓選民看到修憲本質討論，屆時開放朝野立委參加。

(中時 )