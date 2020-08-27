捷克訪問團月底即將抵台，其中與台北市締結為姊妹市的布拉格市長賀瑞普也將一同來台，不過昨台北市副市長黃珊珊表示，台北市仍未收到中央的任何防疫或行前通知，並怒轟中央根本「荒腔走板」；對此今(27)日台北市長柯文哲緩頰，因捷克團會到好幾個縣市參觀，「還是有防疫動作要先做，早講我們就早準備」，媒體追問是否會覺得中央刻意在刁難，柯文哲則答：「不會啦，不要把人家想得很壞啦！」

柯文哲表示，捷克團的行程包含很多縣市，可能每個縣市的防疫準備不太一樣，「如果早點知道，我們也可以提早準備」他也強調，他也知道捷克團近90個人，行程上要團進團出，管理上也困難，「我是覺得大家互相配合就好」，對於是否覺得中央刻意卡住布拉格市長？柯文哲則反問：「沒有這樣覺得啦，為什麼一定要挑撥離間呢？」

有媒體提問，對於最新民調出爐，12位明星政治人物中，柯僅贏過馬英九與江啟臣，排名第十，自己覺得是什麼原因造成？對此柯文哲表示還是要努力，「跟公司一樣，不可能一個產品從頭紅到尾，跟股票一樣起起伏伏」他認為人生起起落落，這樣想就好了。

對於下午將跟蔡英文在北流開幕式同台，媒體詢問是否見面會尷尬？柯文哲則笑答：「北部流行音樂中心文化部有出錢、台北市有出錢，大家都是股東，就是股東見面會。」

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(中時新聞網)