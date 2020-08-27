圖為田志中拍攝2020消防月曆的照片。（苗栗消防局提供）

田志中五官深邃、身材健壯。（苗栗消防局提供）

田志中2017年獲得消防楷模獎。（消防署提供）

苗栗縣消防特搜隊員田志中，擁有不輸韓國歐爸的俊帥面孔及超猛身材，是網友口中「帥到炸掉的消防隊員」，不過田志中昨（26日）到雪山救援任務，不慎滑落10公尺陡坡，導致左肋骨斷裂、左胸氣血胸、左手腕粉碎性骨折，經空勤總隊直升機吊掛回苗栗醫院，進入加護病房救治中。

76年次的田志中，擁有一半布農族血統，五官深邃、身高183公分，並因工作所需，自我要求鍛鍊出健美體魄，渾身散發出陽光型男氣質；不過他已是人夫，妻子還是名警花，兩人育有2個可愛小寶貝。

田志中昨天於雪山230林道進行搜救任務，不慎滑落10公尺陡坡，導致左肋骨斷裂、左胸氣血胸、左手腕粉碎性骨折，由空勤總隊直升機吊掛下山，於昨天晚間6點送回苗栗醫院就醫，雖意識清楚，但傷勢嚴重，目前住在加護病房，醫院將等他情況較穩定時再請骨科進行處置。

田志中2015年就曾登上媒體版面，當時苗栗某社區住戶揚言開瓦斯引爆，消防人員到場佈水線戒備防護，事後有民眾將現場照片貼上網路，感謝警察、救護人員「還有帥到炸掉的消防隊員」，而那名「帥到炸掉的消防隊員」就是田志中。

田志中2007年從臺灣警察專科學校畢業，歷任花蓮縣消防局、苗栗縣消防局第二救災救護大隊，目前是苗栗縣消防局特搜隊員。從事消防工作10年後，田志中於2017年獲得消防楷模鳳凰獎。

當時他表示，選擇當消防員是考量公費生可減輕家中的經濟負擔，但投入多年後，已將助人的職業當成志業，努力參與各項救災、緊急救護等工作。

田志中多次執行重大救災任務，包括102年雪霸聖陵線歐姓夫婦山難搜救；104年復興航空空難擔任潛水人員；105年台南大地震，負責維冠大樓倒塌搶救。

(中時新聞網)