今天共有家扶親子共25人，到點麵線享用好吃的鍋燒意麵及麵線。(吳建輝攝)

家扶的小朋友也寫下卡片，感謝劉老闆大力贊助。(吳建輝攝)

新冠肺炎疫情衝擊國內各產業，讓大家荷包大減，連帶影響社福團體的捐款減少，彰化溪湖就有一家愛心麵線店，慷慨捐贈720份的待用餐券，要送給家扶中心的孩子們享用，孩子們開心寫下感謝卡回贈老闆，老闆劉致瑋低調的說，今年因疫情大家都不好過，盡點棉薄之力，希望與孩子們一起挺過疫情。

「點麵線」老闆劉致瑋表示，早年從事土木工程，早出晚歸打拼事業，犧牲了與家人相處時間，後來孩子出生，為了有更多時間陪伴家人與妻小，才想說開設麵線店，現在家庭事業都算穩定，有能力以後決定回饋社會，

劉致瑋說，一開始決定贊助2百份餐點，後來許多友人聽聞，也加入贊助行列，陸陸續續響應加入愛心待用餐券的行列，一下子就累積到720份；贊助3百份的人力仲介林紘瑞也說，他用行動來支持店家，讓更多家扶的孩子感受到社會的溫暖。

彰化家扶主任王震光表示，疫情不單單影響捐款，許多家扶家庭也因為疫情生活更加困頓，溪湖點麵線的劉老闆的義行，就像是及時雨為家扶家庭帶來溫暖，也希望大家能掏出口袋零錢，幫助更多的家扶家庭，脫離貧窮危機，能穩定安心就學。

(中時 )