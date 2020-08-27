無畏美國打壓，中國5G投資依然熱爆了！根據統計，華夏中證5G通信主題ETF規模翻漲，已是全球最大5G ETF；同樣地，跟華夏追蹤相同指數的復華中國5G通信ETF推出才滿月不久，規模也躍升為台灣規模最大的陸股原型ETF，顯示5G熱潮下，兩岸股民均不約而同瞄準全球最大的5G市場。

中國ETF市場火紅 5G主題投資炙手可熱

中國5G投資有多熱？根據Wind統計，中國ETF今(2020)年上半年，華夏中證5G通信主題ETF異軍突起，規模沖進第二名，在一片幾乎是寬基ETF(追蹤大型或規模指數)天下中，格外突出，不僅基金規模翻倍漲，受益憑證及成交量也分別大幅成長159.81%及436.05%。

資料來源:Wind、國元證券研究所

再看看成交量情況，華夏中證5G通信主題ETF今年上半年日均成交金額超過17億元人民幣，成交額漲幅超過 500%，交投熱絡，位居前3強，並高於上證50ETF、中證500ETF。就規模與成交金額來看，顯示中國股民逐漸告別上證50、中證500、滬深300等舊經濟時代指數，靠攏5G投資。

資料來源:Wind、國元證券研究所

狂！陸股ETF一哥換人做 5G晉升第一大

無獨有偶，在台的陸股ETF投資趨勢也是如此，FH中國5G通信ETF(00877)日均成交量超過萬張，不僅遠高於其它陸港股原型ETF成交量，目前規模更已經超越原本位居首位的富邦上證(006205)，成為陸股ETF最夯人氣王。

資料來源:台灣證交所，資料日期:2020/08/21

中證5G通信主題指數爆款 資金瘋狂湧入

不管從技術發展或是市場需求，中國無疑是全球最大的5G市場，成為投資人佈局5G投資的首選區塊，這一點從資金流向便可略窺一二。以5G ETF來說，目前全球約有8檔，100%投資中國5G市場的ETF就有4檔，其中以追蹤中證5G通信主題指數的人氣最旺，ETF檔數達3檔，熱度傲視全球。

其中，華夏中證5G通信主題ETF去年9月中旬成立，便狂賣了40多億人民幣，今年上半年規模已經突破256億人民幣，翻漲了5倍多，將中國5G投資熱度推向了新高潮。同樣地，這股風潮也延燒到了台灣，FH中國5G通信ETF(00877)今年募集期間亦掀起搶購潮，詢問電話打爆了復華投信，受益人數比原先預期超過5倍。總計目前追蹤中證5G通信主題指數的3檔5G ETF，規模近45億美元，遠遠超過其他佈局全球的5G ETF。

由此也顯示「西瓜偎大邊」效應，就像買房一樣，大家都喜歡買在蛋黃區，如今中國挾著全球最多5G技術專利權、國家政策強勢後盾，以及5G最大消費市場等三多優勢，驅使市場資金不斷靠攏中國5G投資。

資料來源：天天基金網、MoneyDJ

FH中國5G通信ETF 逢低布局意願高

資金搶進中國5G投資，除了市場與趨勢之外，中國5G概念股創造了不錯的收益，也是吸金的主要原因。舉例來說，中證5G通信主題指數成分股中，歐菲光、藍思科技今年上半年純益分別年增22.9倍及13.22倍，成績相當亮麗。而且中證5G通信主題指數今年以來，也上漲超過3成，優於其他5G指數。

由於中國5G商機至少10年，越早開始投資，越能享受豐碩成果，就像4G時代一樣，從2014年起飛到現在，仍有股票受惠，例如智邦(2345)股價從2014年10幾元台幣，如今翻漲到240多元台幣。也因此，著眼中國未來10年5G商機，國內投資人開始藉由FH中國5G通信ETF，參與陸股5G商機。

由於近期科技股修正，逢低佈局陸股5G ETF者不在少數，以國內三檔5G ETF單位數變動來看，元大兩檔5G ETF 今年以來降幅最為明顯，復華中國5G ETF 唯一維持正單位數變動，顯示投資人埋單中國5G，加上與目標市場相同時區，投資人近期低接意願較強。

資料來源:台灣證交所，資料日期:2020/08/21

(中時新聞網)