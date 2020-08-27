新竹縣新埔鎮8旬陳姓婦人26日晚間，與孫子在路上散步，卻突然遭一名陌生女子搭訕，並趁隙搶下她脖子上約6錢重的金項鍊，然後快速搭上一旁接應的車輛落跑，新埔警分局接獲報案不敢大意，3小時後於桃園逮捕這對鴛鴦大盜，依搶奪及毒品罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

40歲的黃姓男子與同齡劉姓女友疑似為了滿足毒癮，卻又苦無現金，因此犯下搶案，陳婦報案時驚魂甫定，對警方說她脖子上金項鍊約有6錢重，以現金黃金行情，恐有36000元。

劉姓女子疑似為了購買毒品而行搶老婦金飾，並立即變賣換現金。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

而鴛鴦大盜搶走金項鍊後，隨即到銀樓變賣金項鍊，再購入毒品，被警方逮捕時，身上還有一、二級毒品數包，當場人贓俱獲，還沒享受到就遭到逮捕。警方警詢後，依搶奪及毒品罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

新埔警分局長楊志傑提醒，民眾若遇陌生人上前搭訕、攀談，也要保持警覺心，提防陌生人心懷不軌。

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(中時 )