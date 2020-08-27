根據美國NBA爆料天王沃神(沃納洛夫斯基)的報導指稱，雖然湖人和快艇在球員會議中投票決定不打完本季剩下來的比賽，甚至詹姆斯提前離開會議，但這次投票只是詢問性質，並非代表最終決議。

沃神表示，這次球員會議上針對罷賽議題，球員之間分歧相當大。球員工會向球員們解釋如果沒有打完正個賽季（他們）將面臨的財政問題，以及下個賽季停擺的可能性。

球員工會主席、雷霆球星保羅希望大家能團結起來，拓荒者球員麥科奇盼有一個具體行動方案，快艇總教練瑞弗斯認為應該有一個機制平台來投票，甚至譴責警方。

由於所有與會球員的情緒都非常激動，因此需要更多的時間來形成共識，明天，球員將討論是否繼續罷賽，會議的時間是（美國當地時間）上午11點，也就是說，明天的3場季後賽恐怕也不會打了。

對於先前傳出湖人、快艇投票抵制賽季，詹姆斯帶頭退出會議的情況，沃神也給予進一步的解釋，他透露，這次投票只是一個（問卷性質，英文為poll）的票選，而不是最終表決（vote），因此，季後賽恢復與否，現在也沒有定論。

此外，在會議中，有球員質疑公鹿單方面宣布罷賽的做法有欠公允，希望他們能給其他球隊一個解釋，但塞爾提克球星傑倫布朗挺身而出，他認為公鹿這邊不需要解釋，他完全支持公鹿球員所做的決定。

這已是NBA本賽季第二次碰到停賽的打擊，倘若最終球員決定放棄接下來所有的比賽，那麼NBA將損失至少10億美金。

值得一提的是，雖然球員們對此事反應強烈，但資方(球團)對罷賽的態度卻十分曖昧，很多球員希望各隊老闆表態，並採取行動，然而截至目前為止回應的人並不多。

(中時 )