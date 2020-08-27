基隆市長林右昌看完成果後給予肯定，期盼不只連結網紅的高人氣，更以輕鬆幽默的方式，讓交通安全宣導融入生活。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為有效宣導交通安全，市長林右昌首度與網紅波特王合作，以趣味的對談方式，擺脫過去嚴肅的政令宣傳，提升市民對用路安全的認知與重視。林右昌表示，每年花很多錢做宣導，但效果不佳，相信這次新的表現手法能得迴響。

為守護通行平安，市府不僅加強執法臨檢，持續強化各項事故防制宣導，今年度更特別設計一系列宣傳方式，除透過新聞專題報導、論壇節目及公車車體廣告，更配合網路多元的宣導管道與策略，呼籲重視交通安全，降低事故肇事率。

林右昌指出，每年做交通宣導，不僅效果不佳，也花費很多金錢、心力，這次突破嘗試新的做法，希望能花小錢產生大效應。他看完成果後也給予肯定，期盼不只連結波特王的高人氣，更以輕鬆幽默的方式，讓交通安全宣導融入生活，基隆市民對用路安全的重視。

影片最後林右昌也溫馨提醒民眾，務必遵守交通規則，不要心存僥倖，違規會受罰或吊銷駕照，還可能造成無法挽回遺憾，呼籲大家遵守交通安全規則，才能開心出門，平安回家。

(中時 )