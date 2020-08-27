台南市歷經26日200毫米降雨，27日上午積水漸退，全市僅剩兩處封橋，下午2時後再進入間歇性短時強降雨，台南市災變中心進入2級1階開設，預估平地未來24小時會有達150毫米的累積雨量。

台南市27日上午陰雨陣陣，雨勢不大且間歇，最大雨量為關廟區42.5毫米，南化區關山里居次，為32.5毫米，各地積水逐漸退去。

台南市部分行政區仍有零星災情傳出，包括永康區兩處道路因雨出現坑洞，永康區鹽水溪過水便橋與歸仁區的中路橋封閉，其餘道路與橋梁紛紛解封。學甲區女騎士掉入水溝，經調查與豪雨災情無關。

台南市災變中心仍維持2級1階開設，預估下午將有一波最強雨勢來襲，未來24小時內的平地累積雨量，預估從80毫米至150毫米。

台南市災變中心提醒，大雨又逢滿潮，民眾需注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，沿海地區防範海水倒灌。

(中時 )