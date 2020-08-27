台灣各大城市都在蓬勃發展，台北首都各大建設應有盡有，可說是相當便利。讓不少本是居住中南部的民眾，移居台北。日前2020的「世界城市名冊」結果出爐，台北榮登等級A的分類處，擠進前50名，但網友認為「人小志氣高」，要不斷地進步才行，因此問廣大的鄉民「台北還有那些缺點需要改進呢」？

網友在PTT發文表示日前「世界城市名冊」結果出爐，台灣擠進前50名，分類至等級A，但他認為排名並不是重點，重點在於城市有沒有在進步。他表示「我們人小志氣高，要想辦法進步才行，進步最好的方法，就是正視自己的問題，希望大家一起來提出這些缺點，相信這樣台北首都，有朝一日也能成為泱泱大城。」他更在文後先舉了個例子，「道路品質很爛，我的機車又被震到有些零件有問題」。

網友認為台北仍需進步的空間還很多。(圖／翻攝自PTT)

網友則留言表示，「機車海、貧民窟、違建多、是容醜」、「難停車、噴多又貴、沒人情味、房子貴到死、東區超難逛」，顯然許多網友對於房價居高不下及市容，心有戚戚焉。而有網友也認為台北太常下雨也很困擾，「天氣太熱，容易下雨」、「又悶又濕、常下雨，根本不適合住人」。

其中也有網友歪樓，「民調低的市長」、「沒有市長」、「沒有黃偉哲當市長，稻米沒法變顏色」、「信徒太少，害阿北滿意度只有32%」、「老實說我覺得郝龍斌市長真的當的還不錯」，讓該篇文章「不小心就突破藍綠」。不過對於台北也有持正面意見的網友說，「台北的捷運，還有公車多麼便利」、「醫療資源也很豐富，我不知道臺北市還有什麼好挑剔的」、「沒有（缺點），住的超舒服」。

(中時新聞網)