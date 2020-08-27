新舊陸生於本周一解禁回台，同時段大陸則在南海海域進行實彈軍演，世新大學副校長李功勤認為，這是中共自1996年以來的對台最大軍事演習，此舉在於警告台獨勢力與美國勾結太深，然我方在此時開放陸生，時間很湊巧，多數學者認為是民進黨政府向北京遞出和平橄欖枝。

就軍事演習方面談起，李功勤認為，目前尚未到達戰爭威脅情況，不過美國總統川普為挽救選情，拿台灣當棋子，來刺激中共，大陸必須做出回應；同時在大陸內部，因疫情爆發，連帶造成經濟成長停滯與失業率攀升，大陸國家主席習近平面臨自成為「十八大」最高領導人以來的最大政治危機，領導權力出現基礎鬆動跡象。

李功勤也說，就兩岸關係來說，中共自建政以來，所發動的歷次對外戰爭，乃出自於內部領導出現危機，得發動對外戰爭以穩固領導權，好比當年大陸領導人鄧小平發動1979年中越戰爭邏輯相當，透過外部戰事，穩固內部領導勢力。

至於本次中共軍演，李功勤指出，這是中共自1996年以來的對台最大軍事演習，民進黨政府在同樣時段解禁陸生回台，引起網路強烈批評，從網路風向來看，可見之前遲遲不開放，受到台獨極端勢力影響，但在綠營內部，包含教育部、陸委會在內很多主管，對於開放陸生回台持正面態度，而總統蔡英文已到第二任任期，想必也希望在歷史中留下政績，「她也是擋不住陸生的，沒有正當性，不過終究是讓陸生回台，很值得鼓勵。」

對於這次陸生返台之路，艱辛萬分，李功勤提到，陸方確實有傳出陸生歸零的說法，「北京也可能經過討論，畢竟蔡英文太不友善了，過分親川普，會帶來很大的危險」，不過相信民進黨政府也發現，雖然當初靠著操作國安仇中議題，而贏得選票，但眼看美國總統大選即將到來，不願再走偏激的對美傾斜政策，比較想走的是當年的馬英九路線，同時拉住中美。

李功勤認為，川普現在的大選民調落後於民主黨總統候選人拜登，因此民進黨政府很清楚，美國民意如今是在操作之下讓反中情緒高漲，拜登如當選，會對北京讓渡多少，是否也會如此支持民進黨政府，都還是未知數，畢竟美國在總統大選後，中美還是會坐下來談判，不會讓台灣見縫插針。

李功勤強調，前外長錢復曾言：「兩岸關係高於外交關係」，民進黨政府解禁陸生回台，解除大批陸生與家長的折磨與痛苦，是相當具備善意政策，但對於大學校長們來說，還是必須維繫兩岸高教與青年交流，並讓大陸交換生與研修生能來台學習，消弭這段時間以來，在兩岸形成的怨懟與仇恨，如此唯有透過年輕人交流，才能夠改善對立氛圍，並創造雙贏局面。

(旺報 )