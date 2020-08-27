正在美國紐約進行的西南網球公開賽，女單4強大坂直美宣告要聲援美國黑人遭警方不當對待的怒火，因此不打原訂今天進行的4強賽，而世界男子職業網球聯會ATP、世界女子職業網球聯會WTA和美國網球協會也共同發表聲明，當地時間周四的賽程暫停一天，周五在恢復。

這份聯合聲明稿表示：「身為運動項目，網球屆全員對抗種族不平等，也希望透過社群正義抨擊這種不正確的觀念，因此美國網協、ATP及WTA共同決定現在這個時刻應該要暫停西南網球公開賽，預計周五再恢復比賽。」

在這份聲明公佈之前幾小時，大坂直美透過Instagram宣布不打4強賽，希望喚起大家重視種族不平等的問題，西南公開賽過去都是在俄亥俄州梅森市進行，今年因為新冠肺炎大流行移師到美國紐約金恩夫人國家網球中心舉辦，也不開放觀眾，而不只西南網球公開賽停賽，美國職棒大聯盟MLB和美國職籃NBA也因為有球隊罷賽而延賽。

(中時 )