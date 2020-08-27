王心凌即將推出《My! Cyndi!》極精選，近日釋出最新宣傳影片，她戴起眼鏡、穿著居家服，還舉著偶像應援牌，轉換身分俏皮演出，變身成為可愛迷妹。對於這次從台上走到台下，站在歌迷的角度、想像歌迷的心情來籌備《My! Cyndi!》極精選，王心凌表示:「這絕對是一張誠意滿滿的精選輯，不論是曲目或包裝，甚至還有可以聽的卡帶，在9/5生日當天獻給大家，希望可以讓大家感受到我的用心，陪我過一個不一樣的生日。」

王心凌變身成為迷妹。（環球唱片提供）

《My! Cyndi!》除了還原演唱會現場的雙CD 20首曲目外，精裝外盒更收藏全新美照、僅只一次復刻造型、粉絲視角演出的凌寶手札，以及心凌親自加碼，最有溫度的Cyndi手寫信、和實現每一位凌寶夢想，特製心凌身邊的專屬Cyndi baby PASS，還有獨家拍立得，與收錄了Special Tracks「My! Cyndi!」組曲的特別收藏「粉紅回憶卡帶」。

滿載誠意不僅如此，極精選除了收錄心凌的經典歌曲外，還特別選錄她在巡演中演唱過的兩位好友的經典作品《 隱形的翅膀》、《曖昧》，呼應之前眾多粉絲們在網上敲碗，期待看到王心凌、張韶涵與楊丞琳合體，還以三人的英文名首字母縮寫，打趣封她們為地表最強女子團體「C.A.R.」。《My! Cyndi!》極精選將於9月5日預購、9月20日發行。

王心凌變身成為迷妹。（環球唱片提供）

王心凌變身成為迷妹。（環球唱片提供）

(中時 )