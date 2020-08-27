國泰金(2882)2019年推出「國泰金融創新實驗室(Cathay Financial Innovation Lab)」計畫，從全球400多家新創公司中選出9家新創企業，透過國泰金數位數據暨科技發展中心接軌，與人壽、銀行、產險等子公司協同合作，完成6大創新金融服務概念驗證(POC)。其中，國壽陸續導入自然語言處理(NLP)分析資本市場情緒、不動產鑑價商業化及AI輔助檢驗醫療數位影像胸部X光，提升投資部門研究效率及提升核保效能。國泰預計於今年第4季啟動第二期「國泰金融創新實驗室」計畫，持續提升國泰在數位數據與技術的能量。

國泰金資深副總經理孫至德表示，國泰金融創新實驗室是以集團業務需求出發，有規模、有策略為集團挹注創新能量的模式，透過數數發中心統整子公司創新技術需求，再廣泛接觸全球頂尖新創企業，更快速、更精準、更有效實現金融創新。

首次「國泰金融創新實驗室」完成6大金融創新的概念性驗證，包括金控、人壽、銀行、產險等子公司業務場景，橫跨金融科技、保險科技、醫療科技、法遵科技、房地產科技、人工智慧等領域。6大概念性驗證分別為「資本市場情緒自然語意處理（NLP）分析」、「生物辨識安全防護」、「車損部位辨識」、「AI洗錢防制偵測」、「不動產鑑價商業化」、「AI輔助檢驗醫療數位影像胸部X光」。

「資本市場情緒自然語意處理（NLP）分析」是透過NLP量化法說會內容，提升投資部門研究效率；「生物辨識安全防護」則是針對數位帳戶登入場景，加強服務安全性；「車損部位辨識」是驗證AI車損部位辨識的準確性，強化保險科技創新能量；「AI洗錢防制偵測」應用AI及NLP技術自動抓取結構化與非結構化資訊，提供更多資訊給洗錢防制人員或分行；「不動產鑑價商業化」則透過導入新變數以提升模型準確率。

在6大概念性驗證中，「AI輔助檢驗醫療數位影像胸部X光」為國壽審查部、韓國醫療科技新創Lunit合作的專案。Lunit運用AI深度學習技術來檢測肺部異常疾病，可提高醫學影像分析的判讀速度和準確率。國泰人壽目前在核保流程上，每年在新契約保險的體檢上有3萬件醫療影像胸部X光審閱需求，因此規劃導入AI技術，輔助醫師醫務的判讀，加快效率。

(時報資訊)