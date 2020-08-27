近來喜事連連、股價噴發的雲端運算軟體公司Salesforce.com意外傳出將裁員千人的計畫。

受惠於防疫期間居家辦公的穩健需求，Salesforce上季業績表現意外亮眼，並上修全年營收展望。本周稍早，標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）宣布，自8月31日周一起Salesforce將取代埃克森美孚（Exxon Mobil）納入道瓊工業平均指數。

受此激勵，周三Salesforce股價飆升26%，創下史上最大單日漲幅，並帶動大型科技股集體大漲，助美股標普500指數與那斯達克指數再創歷史收盤新高。

惟在一切欣欣向榮，前途一片光明之際，卻有消息指出Salesforce擬裁員約1000人，約佔其現有約5.4萬名員工的2%。報導指出，Salesforce已經通知這些將裁撤的員工有60天的時間尋找內部職缺，如未能在期限前找到新工作，公司將予以資遣。

今年3月當新冠肺炎疫情造成經濟封鎖之際，Salesforce執行長Marc Benioff曾在社群媒體上發文，承諾未來90日內，不會進行大規模裁員。

該公司已發布聲明表示，此次裁員是為了重新配置資源，以持續推動公司成長，公司將繼續招聘新員工、重新安排部分員工職務，並裁撤一些不再符合業務重心的職位。消息人士表示，所謂「不再符合業務重心的職位」，包括一些業務與客服部門的職員。

(時報資訊)