華為日本公司董事長王劍峰8月26日表示，2019年華為從日本企業採購零組件等的金額約為1.1兆日元，比2018年的7210億日元增加約5成。在美國政府對華為加強限制的背景下，該公司表現出繼續推動與日企合作的想法。

華為日本法人在26日召開的IT線上説明會上介紹了相關情況。王劍峰表示，日本在全球供應鏈中佔據非常重要的地位，並強調稱華為已與日本供應商建立了長期穩定的關係。

美國政府以國家安全保障方面的受威脅等理由，加強了對華為的限制，8月17日起陸續發布禁止向該公司出口採用美國技術的半導體等禁令。除了中國大陸以外，華為的零組件供應商還集中在日本、台灣、韓國，此次加強限制被認為會對很多供應商産生影響。

在26日的説明會上，王劍峰沒有提及美國的限制，但另一位高層針對新一代通信標準5G相關産品的零組件表示，從2018年開始，該公司就持續在日本採購，應該不會産生很大影響。華為今後將會繼續向日本等亞洲供應商尋求合作。

華為於2005年成立了日本子公司，截至今年6月為止，該公司約聘僱了950名員工。

(中時新聞網)