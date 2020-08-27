娛樂8點半》邵視影業捧紅不少艷星，有些淡出後生活順遂，有些卻一生坎坷，70年代後期香港最當紅艷星余莎莉，出身名門之後，卻因家道中落進演藝圈，2段婚姻皆失敗，還破產靠擺攤度日，人生經歷充滿傳奇。

余莎莉(原名余佩芳)出身將門，父親是抗日名將余程萬，年幼時父親過世，之後家道中落，本來是養尊處優、錦衣玉食的千金小姐，最後只能和母親相依為命，溫飽度日。

成績不好卻遺傳母親美貌的余莎莉，1973年參選香港小姐，自此走上演藝路，剛開始從影壇發展，主演吳思遠的警匪電影《廉政風暴》，也演出電影《以毒攻毒》，但都無法讓觀眾有特別深刻印象。

之後她被李翰祥賞識，出演多部風月片，其中和岳華在《騙財騙色》中，有長達10分鐘的床上肉搏戲，堪稱當時「最香艷演出」，因而也成為邵氏演員，乘勝追擊演了如《拈花惹草》、《風花雪月》等風月片。

1977年她拍了影射白小曼事蹟的風月片《應召名冊》，三點全露讓她備受矚目，成為當時最紅的艷星。不過就在這一年，在事業最巔峰的時候，她選擇洗盡鉛華，嫁給了大她二十歲的邵氏性格演員詹森。

在這段婚姻中余莎莉付出了所有，無奈最終僅維持5年就以離婚收場，「當時我覺得應該選一個他愛我多過我愛他的人，但原來不行。」因此她記取教訓，第二段婚姻找了一個她愛他更多的人。

未料仍遇人不淑，前夫愛賭，她辛苦掙的錢都被揮霍，加上她又不擅長理財，本來身家雄厚的她，學人炒金、炒股票，賠掉自己大半身家。1996年她賣掉2棟房子，自製一部風月片《血腥Friday》，準備放手一搏，希望能有好成果。

未料票房慘澹，她在一無所有之下，帶著兒子消失演藝圈。2000年她被媒體發現在蘭桂坊以擺攤維生，在蟑螂滿地的暗巷裡討生活，當時的她得了皮膚病，爛手爛腳讓人誤以為她有愛滋。後來她索性拿政府2千港幣的援助，並持續和邵氏老同事來往，她也不覺得丟臉，閒暇時當慈善義工，生活過得平淡。

從名門千金到一代艷星，最後成為普通市井小民，余莎莉身上已無巨星風采，不過她始終正面看待，不會自暴自棄，認為自己賺錢維生，不偷不搶，晚年生活平穩、淡定從容，沒有抱怨命運不公平。

(中時新聞網)