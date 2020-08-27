高市一幢4樓透天豪宅，常有不明人士開名車出入，引發側目。警方獲報跟監多時，研判為賭博機房，26日趁賭博集團搬家前夕，逮補許姓主嫌等13名嫌犯；警方指出，該賭博網站主要鎖定大陸人簽賭，去年8月營運迄今，下注賭金約406億元，全案依賭博罪偵辦。

警方調查，42歲許姓男子為首腦的簽賭集團，今年6月剛在租下前金區這處豪宅，8月初才開始分工經營賭博網站機房，因豪宅不時有複雜人士及名車出入，加上喧囂聲引來民眾投訴，警方便組成專案小組跟監調查。

警方破獲賭博機房藏身豪宅，查扣現金、手機等事證。（新興警分局提供／柯宗緯高雄傳真）

警方一度登門查訪，但未尋獲經營賭博犯行，已讓許嫌心驚膽顫，就怕東窗事發，兩天內忙著張羅搬家，未料就在搬家前夕，檢警完成蒐證，26日持搜索票查緝，當天雨勢相當大，嫌犯渾然不知警方上門，還在電腦前跟客戶做「業務協助」。

警方現場查扣電腦主機8台、螢幕16台、行動電話64支、路由器、分享器、監視器主機及相關鏡頭組各1組、相關帳冊資料及現金15萬9400元等證物。

警方事後依據電腦及帳冊等資料查出，該簽賭網站從去年8月營運以來，簽賭下注總額高達406億元，規模不小，主要經營大陸人下注，未查有國人。

該機房則架設電腦設備及網路提供賭博網站外，更協助開放賭客權限、擔任線上客服人員，協助賭客賭資兌換儲值，或做輸贏收付等工作，全案將持續擴大追查。

(中時 )