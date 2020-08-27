彰化萬人血清抗體檢測報告今公開，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，研究時發現18名確診者全產生具保護力的中和抗體，其他4841受檢中，包含確診個案的接觸者、醫護人員等，僅4人產生中和抗體，陽性率萬分之8.3。對此，民進黨立委林靜儀拋出4點質疑。網友卻喊傻眼「政風介入後還可信？」。

葉彥伯今(27日)表示，直到12日為止，完成所有檢測，對象分成確診個案與四大目標群體，18個經過指揮中心確診為病人者，這18人都有產生具有保護力的中和抗體，且研究針對今年二到三月高峰期，總共有4841人，包含確診個案的接觸者、醫護人員等，其中只有4人產生中和抗體，確定有感染者只有4人，陽性率只有萬分之8.3，在最容易感染的族群都只有萬分之八點三，印證一般民眾在社區中相當安全。

但對於檢測結果，林靜儀卻拋出4點質疑。第一、如果是以「2至3月疫情高峰期」的高風險者，那八月份還不斷被叫去抽血的七月返國個案，是另一個研究嗎？如果不是，那今天報告的研究到底是做完了沒？

第二、詹教授在另一篇訪問中說；「檢體採集都是彰化縣做，學術單位需要做分析經過審查，這類IRB就在校長室」。到底有沒有送過IRB？什麼叫做「這類IRB就在校長室」？意思是跟校長、縣府說好，研究資料就可取得了嗎？

第三，「2/5跟教育部和科技部合起來的研究計畫」？可否說明是原來的計畫名稱為何？當時是哪個單位審核？是否有事後追加或是事後變更？

第四、今天報告還提到「對疫苗發展的價值」，這種牽涉到疫苗研發、生技產業資金資源，甚至股票交易等等的重要研究資料，是否有充分告知受檢者他們的血液會被哪些機構甚至廠商使用？

林靜儀最後更高分貝喊話，國家最高學術機構與地方最高衛生指導機關，研究倫理不是這麼隨便可以帶過的吧？

網友紛紛留言表示，「經過政風，再蓋牌，再被迫揭牌？還是原來的內容嗎？可疑！」、「被政風人員打壓過後的數據鬼才相信，騙鬼祙呷水」、「都摸完頭了，不意外的說法」。

(中時新聞網)