網友討論。

南臺灣這兩天因為大雨成災，各地傳出淹水災情，使得民怨四起，高雄市的災情也相當慘重，就有網友在論壇上貼文討論，認為這次高雄的水災這麼離譜，完全就是「罷韓」的錯！

網友表示，正常市政都不可能在「兩個月換三任市長」的前提下還能妥善運作。更不用說是完全不同的市政團隊，不是換掉市長而已，國民黨執政的韓國瑜市長，市政由李四川等人帶隊，也算有聲有色，但被綠營以台灣基進為首的外圍側翼帶動的罷韓搞下台。

之後補選期間民進黨更動用執政優勢，媒體優勢，網軍優勢壓迫在野黨。網友認為，一個小小的補選，在民進黨的動員下居然成了全國話題？這簡直匪夷所思。

於是在台灣最多水災的夏季，高雄市政幾乎是完全的開天窗，這就種下了水災的種子。該網友痛批民進黨應該立刻負責，閣揆蘇貞昌更是必須辭職！在野黨也不應該各自為戰，被民進黨各個擊破，唯有團結起來，才能對抗民進黨這個巨大的國家機器，在野勢力的整合，將是未來台灣避免一黨專政的重要課題！

(中時新聞網)