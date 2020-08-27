女星簡沛恩2013年拍完《路長情更長》淡出螢光幕、發展副業，近日難得客串《天之驕女》江秀玉一角，讓觀眾相當驚喜。除了再度重拾演員的工作，她近日也上節目分享感情經歷，曾在22歲那年遭到男友背叛，讓當時想結婚生子的念頭一夕摧毀，甚至升起負面的想法：「我的世界就是塌下來了，沒有他我要怎麼活下去」。

簡沛恩最近在《單身行不行》聊到過往戀愛的經驗，提到18歲念五專時交了一位男朋友，對方入伍當兵2年，她都沒有兵變，還常常帶著各種美食從台北坐車到台中成功嶺，就是要為男友加油打氣，即便對方轉到金門服役，簡沛恩也沒有放棄這段感情，不斷寫信安撫、化解男友的不安和寂寞。她笑說，當時的她可是一位夢幻少女，幻想著等男友退伍後，兩個人就能一起準備工作、存錢、出國念書等，更計畫25歲時與對方結婚生子，從此過著幸福的家庭生活，沒想到夢想卻親手被男友摧毀。

簡沛恩回憶，當時男友謊稱要和朋友去打球，她便獨自出門逛街看電影，結果坐上公車望向窗外的風景，卻撞見男友身旁跟著一位陌生女子，「我想說這個人好眼熟，好像我男朋友，然後再看一下，就是耶！」簡沛恩當時看的是喜劇電影，卻因抓包男友劈腿，坐在影廳裡痛哭失聲，「我每天就是以淚洗面，覺得很難過，我的世界就是塌下來了，沒有他我要怎麼活下去，我的人生從此就沒有顏色了，我一定再也找不到能讓我這麼愛的人...。」男友得知劈腿被抓包，即便矢口否認，簡沛恩還是忍痛提分手，行屍走肉一段時間後，被主管當頭棒喝：「你看你這個樣子走出去，他一定想說『好險我選擇另一個』」才清醒，逐漸找回原本的自己。

經歷這段感情後，簡沛恩成長不少，感性地表示：「我真的很感謝他劈腿，想要打個匾額送給他，因為我不是一個適合傳統路線的人」她間接知到婚姻不是自己想要的，「如果我那時候結婚，我可能也就是離婚800次了之類的。」

今年45歲的她，發展手搖飲料副業有成，還擴店到海外，最好成績可日賣千杯，笑說沒有婚姻的束縛，日子也能過得開心又自在，「尤其一個人的時候，你要知道怎麼愛自己，而且是從內心的去愛自己。」

(中時新聞網)